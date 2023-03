Liverpool agarra-se ao... 1%

O Liverpool sabe que só um milagre lhe permitirá continuar na Liga dos Campeões. "Cem por cento das pessoas que estão aqui [na conferência de imprensa] consideram que não temos qualquer hipótese de seguir em frente. Nós próprios sentimos que estamos diante de algo bastante improvável. Mesmo que só tenhamos um por cento de possibilidades... vamos tentar! É algo improvável mas possível", vinca Jürgen Klopp, que não conta com Henderson (doente), Bajcetic e Thiago (lesionados) e deve deixar Diogo Jota no banco. "Se somos capazes de surpreender negativamente, com noites horríveis, também deveríamos ser capazes de surpreender positivamente, com noites espectaculares. Vamos tentar ganhar... pelo menos o jogo", acrescenta.