Título feminino decide-se hoje

O Philips Stadion, em Eindhoven, recebe hoje (15 horas) a final da Champions feminina. Barcelona e Wolfsburgo procuram voltar a conquistar o troféu – as catalãs venceram em 2020/21; as alemãs ganharam em 2012/13 e 2013/14. Alexia Putellas, eleita a melhor do Mundo nos últimos dois anos, deve voltar à titularidade no Barça após quase um ano de fora por lesão. "Estou a 100 por cento", disse a espanhola que só pensa em vencer após ter perdido a final da época passada para o Lyon.