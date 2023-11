Polícia de Nápoles detém 11 adeptos do Union Berlim por distúrbios na cidade

A polícia de Nápoles deteve esta quarta-feira 11 adeptos alemães na sequência de distúrbios no centro histórico da cidade, horas antes do jogo entre o clube local e o Union Berlim, da Liga dos Campeões.

Em comunicado, a polícia napolitana refere que, na noite passada, cerca de 300 alemães vandalizaram carros e mobiliário urbano e atacaram "as forças policiais com pedras e material pirotécnico, causando prejuízos avultados".

O comunicado refere que os detidos são membros de grupos de adeptos extremistas do clube alemão, último classificado do Grupo C da Liga dos Campeões, no qual o Sporting de Braga, que hoje defronta o Real Madrid, é terceiro.

O Nápoles, segundo do grupo, e o Union Berlim jogam hoje para a quarta jornada do Grupo C, no Estádio Diego Armando Maradona.