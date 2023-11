António Salvador e Florentino Pérez trocaram recordações antes do Real Madrid-Sp. Braga

As horas que anteciparam o duelo entre o Sp. Braga e o Real Madrid, a contar para a 4.ª jornada do grupo C da Liga dos Campeões, ficaram marcadas por um encontro oficial entre António Salvador e Florentino Pérez, presidentes dos dois clubes. Os líderes máximos dos emblemas privaram num almoço protocolar e aproveitaram a deixa para uma troca de lembranças.

Se, por um lado, António Salvador ofereceu ao homólogo dos merengues um guerreiro de ouro, símbolo dos minhotos, Florentino Pérez, por outro, retribuiu com uma camisola do Real Madrid e com uma miniatura do Santiago Bernabéu.

A reunião foi divulgada pelo Sp. Braga nas redes sociais, numa nota em que foi possível ver a troca de 'galhardetes'. "Obrigado pelas boas-vindas, Real Madrid", escreveram os arsenalistas, juntando à publicação duas fotografias do momento. Os merengues também publicaram uma nota oficial no site.