80 segundos separaram os primeiros golos de Nápoles e Real Madrid no Bernabéu: veja os lances

Real Madrid-Nápoles é o jogo cabeça de cartaz do Grupo C da Liga dos Campeões, estatuto que ficou confirmado em pouco mais de um minuto de jogo. Aos 8 minutos e 55 segundos de jogo, os italianos 'silenciavam' o Santiago Bernabéu com um golo de Giovanni Simeone, validado com recurso à tecnologia de linha de golo. Até aqui tudo normal. Eis que a bola foi ao centro do terreno, o Real Madrid recuperou a posse e arrancou a todo o gás em contra-ataque. A bola chegou aos pés de Rodrygo e o brasileiro, afirmando o excelente momento de forma que está a atravessar no Real Madrid, puxou para dentro e atirou sem hipóteses para o 1-1... aos 10:15. Estavam assim passados apenas 80 segundos, com dois golos a obrigarem a um misto de emoções nas bancadas.