18h48 - Mantém-se o empate a um golo, que beneficia o Benfica. Recorde-se que as águias precisam que os croatas não ganhem e que o Bayer, mais logo, também não vença a Juventus.

18h33 - e, assim, o Benfica volta para o quarto lugar entre os melhores terceiros, o que significa que reentra para a condição de cabeça-de-série da Liga Europa.

18h11 - aos 10' do jogo com o Manchester City e ultrapassa provisoriamente o Benfica que, neste momento. Eis a classificação:
1.º Ajax (Grupo H) - 10 pontos (12-6 em golos)*
2.º RB Salzburgo (Grupo E) - 7 pontos (16-13)*
3.º Inter Milão (Grupo F) - 7 pontos (10-9)*
4.º Dínamo Zagreb (grupo C) - 8 pontos (10-9)
5.º Benfica (Grupo G) - 7 pontos (10-11)*
6.º Bayer Leverkusen (grupo D) - 6 pontos (5-7)
7.º Club Brugge (grupo A) - 3 pontos (3-9)
8.º Estrela Vermelha (grupo B) - 3 pontos (3-19)
*grupos fechados ontem

17h55 - Começa o primeiro de dois jogos ao qual o Benfica terá de estar atento. Neste caso, às águias interessa que os croatas não ganhem.

-----------------------------------------------

Consumado o apuramento para a Liga Europa, graças ao triunfo de ontem sobre o Zenit, o Benfica tenta agora ser um dos cabeças-de-série no sorteio dos 16 avos de final da segunda prova da UEFA. Para isso, os encarnados terão de terminar esta fase da Liga dos Campeões como um dos quatro melhores terceiros classificados.

Hoje encerra a fase de grupos da Champions e tudo ficará definido. Para já, o Benfica é precisamente o quarto melhor terceiro classificado e precisa de dois resultados para assim terminar. Os restantes dois clubes - Club Brugge e Estrela Vermelha - serão sempre não-cabeças-de-série, pois não podem chegar aos 7 pontos das águias. Siga em tempo real!

Refira-se que caso Benfica e Bayer terminem empatados com 7 pontos, as águias terminam à frente devido à melhor diferença de golos.

Ajax (Grupo H) - 10 pontos (12-6 em golos)*
RB Salzburgo (Grupo E) - 7 pontos (16-13)*
Inter Milão (Grupo F) - 7 pontos (10-9)*
Benfica (Grupo G) - 7 pontos (10-11)*
Bayer Leverkusen (grupo D) - 6 pontos (5-7)
Dínamo Zagreb (grupo C) - 5 pontos (9-9)
Club Brugge (grupo A) - 3 pontos (3-9)
Estrela Vermelha (grupo B) - 3 pontos (3-19)
*grupos já fechados