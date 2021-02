À atenção do FC Porto: Arthur está lesionado e desfalca Juventus

A Juventus confirmou esta quinta-feira que Arthur Melo sofreu uma lesão pós-traumática na perna direita. O brasileiro não poderá participar do jogo do fim de semana contra o Nápoles e está em risco para a primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões frente ao FC Porto.





O azar volta a bater à porta de Arthur numa altura em que estava a jogar com regularidade na equipa de Cristiano Ronaldo."Os exames realizados após a dor na perna direita relatada por Arthur mostraram a presença de uma calcificação pós-traumática na área da membrana interóssea. O seu estado será monitorado dia a dia e a retoma das atividades ocorrerá assim que o desconforto o permitir", explicou o comunicado da Juventus.O primeiro dos dois duelos entre o FC Porto e a Juventus está marcado para a próxima quarta-feira, dia 17, no Estádio do Dragão. A formação portista ainda defronta antes o Boavista no Sábado.