A brilhante história da provocação de Haaland a Bono: “Kiricocho” é uma lenda antiga do futebol

A forma épica como o FC Porto eliminou a Juventus foi o tema mais falado nesta terça-feira de Liga dos Campeões, mas houve também outro assunto que motivou grande discussão em mais uma ronda europeia: a provocação de Erling Haaland ao guarda-redes do Sevilha, Yassine Bono, após marcar o penálti que deu o 2-0 ao Borussia Dortmund.





Bono gritou “Kiricocho” antes do pênalti, como podemos ver no vídeo. Mas o que significa essa palavra? pic.twitter.com/V5ftFUITUV — Juan Sebastián Pérez (@juans_perez) March 10, 2021

Mal a bola ultrapassou a linha de golo, já depois do penálti ser repetido, Haaland correu na direção de Bono e gritou algo aos ouvidos do guarda-redes. Um gesto que motivou críticas mas principalmente mistério. Depois do jogo, o avançado norueguês foi naturalmente questionado pela imprensa e respondeu assim: "Não quero dizer o que disse porque não sei o que significa, mas disse-lhe o mesmo que ele me disse depois que falhei o primeiro penálti".Ora, de acordo com o jornalista Juan Sebastien Perez, a história tem bem mais do que se lhe diga. O que Bono gritou para Haaland foi a palavra "Kiricocho". O termo não é ofensivo, mas é preciso voltar à década de 70 para a compreender.Kiricocho era um adepto fanático do Estudiantes de la Plata, da Argentina, que seguiu a equipa religiosamente durante as décadas de 60,70 e 80. Tão fanático que até assistia a muitos treinos do conjunto de La Plata. Contudo, sempre que Kiricocho marcava presença num treino, misteriosamente um jogador do Estudiantes lesionava-se.Um dos treinadores do Estudiantes naquele tempo, o emblemático Carlos Bilardo, era muito supersticioso e decidiu aproveitar o "estigma" deste adepto em seu proveito. Em vez de simplesmente banir Kiricocho dos treinos e dos jogos da sua equipa, Bilardo pediu ao adepto que começasse a receber os adversários do Estudiantes sempre que possível, fosse no seu próprio estádio ou fora de casa. Coincidência, ou não, a verdade é que a partir desse momento, conta Perez, o Estudiantes começou a ganhar praticamente todos os jogos e sem qualquer lesão. Conquistou mesmo o título argentino em 1982, numa época em que perdeu apenas um jogo. Vai achar que é brincadeira, mas esse encontro, reza a história, foi o único em que Kiricocho não teve possibilidade de ir receber a equipa adversária.A lenda foi passando de geração em geração e teve grande incidência no futebol espanhol. Daí Yassine Bono, que é marroquino, mas vive há muitos anos em Espanha, ter gritado a palavra para Haaland. "Kiricocho, Kiricocho, Kiricocho". Agora já sabemos o que pretendia o guarda-redes...