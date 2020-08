A cláusula de milhões que faz o Inter torcer pelo PSG na final da Champions

Derrotado pelo Sevilha na final da Liga Europa, o Inter vai torcer pela vitória do PSG na final da Liga dos Campeões desta noite, no Estádio da Luz. É que se os franceses ganharem, o clube italiano tem muito dinheiro a receber.





Embora tenha Ivan Perisic emprestado ao Bayern Munique, é por causa de Mauro Icardi que o Inter quer que o PSG ganhe. O jornal 'La Repubblica' explica que o acordo de venda do argentino aos campeões franceses previa o pagamento de dois milhões de euros 'extra' se o clube gaulês ganhasse a Liga dos Campeões.Depois de ter sido emprestado aos franceses em 2019/20, a troco de 13 milhões, o PSG pagou na última época 50 milhões para ficar com a totalidade do passe do argentino. O negócio previa ainda 7 milhões em variáveis.