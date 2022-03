Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

A crónica do Liverpool-Inter Milão, 0-1: sobreviver a Lautaro Inter ganha em Anfield com golo de bandeira do argentino, mas quem passa é o Liverpool





INDEFENSÁVEL. Lautaro marcou em Anfield com um forte e colocado remate de fora da área

• Foto: REUTERS