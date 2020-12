Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

A crónica do Manchester United-Paris SG, 1-3: Neymar, carrasco dos 'diabos' PSG volta a sair vitorioso de Old Trafford, impede apuramento do United e baralha contas do grupo





• Foto: Action Images