A crónica do Nápoles-Real Madrid, 2-3: Merengues respondem com classe Espanhóis irritaram-se com o penálti forçado que deu o 2-2 e carregaram até voltarem à vantagem





EUFORIA. Jogadores do Real celebram efusivamente após o autogolo que deu a vitória

• Foto: REUTERS