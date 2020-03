Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

A crónica do Paris SG-Borussia Dortmund, 2-0: afinal Neymar faz mesmo a diferença Após quatro anos, o PSG regressa aos ‘quartos’ da prova com um golo e uma bela exibição do brasileiro