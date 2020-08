A justificação de Gary Lineker para o (inexplicável) falhanço de Sterling

Antigo avançado com um pecúlio goleador de respeito, com mais de 300 golos marcados ao longo da sua carreira, Gary Lineker tentou este sábado, pouco depois do duelo entre Manchester City e Lyon, explicar por que Raheem Sterling falhou um golo feito diante dos franceses. Lineker colocou-se na pele do avançado dos citizens e procurou justificar aquele momento, ainda que deixe claro que, pesadas todas as variáveis... Sterling não poderia falhar.





"Ele pareceu ter procurado a posição perfeita para rematar, mas acho que não vai dormir lá muito bem esta noite [ontem]. Digo-vos por que razão ele falhou: porque tentou rematar com demasia força. Quando estás naquela posição, quando sabes que tens um golo feito, a única forma de falhares é quando fazes isso ou então quando há um ligeiro ressalto. Parece que ele estava a tentar acertar a bola com um pouco de força e também me parece que a bola teve algum ressalto. Mas analisando tudo... não podes falhar aquilo!", frisou o antigo avançado.