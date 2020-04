Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

A "maior obra de Mourinho" ou "o auge do anti-futebol" faz 10 anos A vitória do Inter em Camp Nou ante o Barcelona que se conta com aspersores, arbitragens, futebol de Guardiola, muitas críticas e o sorriso do Special One





• Foto: EPA