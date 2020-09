Abel Ferreira: «Benfica é favorito mas vamos tentar enganá-los»

Abel Ferreira considerou esta segunda-feira que o Benfica é favorito para o encontro de amanhã, com o PAOK, da 3.ª pré-eliminatória da Liga dos Campeões, mas o treinador português garante que a equipa grega tem os seus argumentos e que vai colocá-los em campo.



Zivkovic

"Conhecia o Zivkovic, tem muita qualidade. O Benfica, por esta ou aquela razão, entendeu que os caminhos se fecharam, mas para nós foi uma boa notícia a nossa direção poder dar-nos este jogador, porque vai trazer qualidade à equipa."



Jogar sem grande pressão

"A pressão é diária e a que tínhamos contra o Besiktas é a mesma que temos agora. Ainda aumentei a pressão porque disse aos jogadores que o apuramento deixou de ser um sonho e passou a ser um objetivo. Quem representa o PAOK tem de estar preparado para ganhar seja a quem for ou em que estádio for."



Mexidas na equipa

"Estou habituado a com menos ter de fazer mais. O que há a fazer é ajustar as velas ao sabor do vento. Disse também que tínhamos três rotas de ataque, agora é escolher a que entendemos que para este adversário é a melhor."



Ambiente sem adeptos

"Sabemos que o nosso estádio com adeptos representa mais 50 por cento de motivação, eles são 12º jogador, que nos empurra. A força deste clube advém muito dos seus adeptos, aqui vive-se o futebol sem filtros, em estado puro. Mas o ser humano tem a capacidade de se adaptar constantemente e nós temos de nos adaptar, em função das circunstâncias. O que está enraizado neste clube não se vai alterar: jogar para ganhar."



Abordagem ao jogo

"Cada jogo tem uma história, temos de olhar para o adversário e ajustar as velas em função do vento. Falo só no plano estratégico, porque não vamos mudar a nossa forma de jogar. O favoritismo está do lado do Benfica, o objetivo é o mesmo, vamos tentar enganá-los."