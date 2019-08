Abel quer criar ambiente infernal

Abel vai ter hoje o primeiro teste de fogo ao serviço do PAOK ao defrontar o Ajax do guardião Bruno Varela na 3ª pré-eliminatória da Champions. O técnico português elogiou o adversário... mas não abre o jogo.

"Toda a gente sabe da filosofia de jogo do Ajax, que vale pelo seu coletivo, e estaremos prontos para atacar os pontos fortes e fracos do nosso adversário. Quais são os pontos fracos? Todos os pormenores contam e por muito que eu lhe queira dizer [ao jornalista], ao nosso adversário vou dar zero [informações]. O jogo vai ter de ser jogado dentro das quatro linhas e todos os pormenores contam, e um deles começa aqui", disse Abel na antevisão.

O técnico do emblema de Salónica deixou ainda uma palavra aos fervorosos adeptos do clube. "O que nós queremos é que a estrela seja a equipa, com a ajuda dos nossos apaixonados adeptos. Parabéns a eles, porque já sei que esgotaram os bilhetes para este jogo e para o resto da época. Apoiem-nos em todos os momentos, seja qual for o resultado. É aí que está a nossa força", analisou Abel na véspera de se estrear oficialmente ao serviço do PAOK. "Seja onde for e contra quem for, vamos entrar sempre para ganhar. É esta a ambição do clube", disse o técnico, que começou a conferência com uma mensagem aos jornalistas. "Peço desculpa pelo atraso. Ainda me estou a habituar ao trânsito da cidade" , disse entre sorrisos.