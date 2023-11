AC Milan-Borussia Dortmund: vai fazer faísca no San Siro

O San Siro viverá hoje uma noite de emoções fortes. Ocupando o 3º lugar, o Milan recebe o líder Dortmund, que se vencer se qualifica para os ‘oitavos’. "Este jogo pode ser um ponto de viragem para o grupo. Temos que dar tudo! Nós já conhecíamos o Muro Amarelo [alusão ao Signal Iduna Park, casa do Borussia], mas eles não conhecem o San Siro da Champions. Os nossos fãs vão ajudar-nos", diz Stefano Pioli, técnico do Milan, que não deve contar com Leão devido a lesão. Edin Terzic desconfia da mazela do luso. "Não tenho a certeza que Leão fica de fora. Vou esperar pela ficha de jogo. O objetivo principal não é acabar o grupo no 1º lugar, mas isso pode suceder se ganharmos. Tudo faremos para atingir já os ‘oitavos’", frisa o técnico do Dortmund.