AC Milan viaja apenas com 18 jogadores para o jogo com o FC Porto

O AC Milan divulgou, esta segunda-feira, a lista de convocados para a deslocação ao Estádio do Dragão, reduto onde irá defrontar o FC Porto, esta terça-feira.





Do lote constam apenas 18 jogadores, de entre os quais se destacam Zlatan Ibrahimovic e o português Rafael Leão.De recordar que, recentemente, o AC Milan teve várias baixas. Brahim Díaz e Theo Hernández testaram positivo à Covid-19, o guarda-redes Mike Maignan fez uma artroscopia ao pulso e Rebic saiu lesionado do jogo com o Hellas Verona.