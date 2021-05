Acesso a zonas exclusivas de adeptos apenas com teste negativo

Os adeptos do Chelsea vão poder assistir, no sábado, à final da Liga dos Campeões na Avenida dos Aliados, e os do Manchester City na Alfândega do Porto, mas necessitam de apresentar um teste negativo ao novo coronavírus.

Nesses locais, exclusivos para os adeptos dos dois clubes, o encontro vai ser transmitido em ecrãs gigantes e pode ser consumida cerveja em copo de plástico, de acordo com as indicações dadas hoje em conferência de imprensa conjunta do Comando Metropolitano do Porto da PSP, a Federação Portuguesa de Futebol, a Câmara Municipal do Porto e o superintendente da Polícia Metropolitana de Londres que tem auxiliado as autoridades portuguesas, Lysander Strong.

Todos adeptos que pretenderem aceder a esses locais "serão submetidos a uma revista pessoal sumária", tal como nas entradas dos estádios, e terão de apresentar um teste PCR ou antígeno negativo.

Das 8 às 18 horas essas zonas, cada uma com capacidade para seis mil pessoas, estarão abertas "exclusivamente a adeptos portadores de bilhete para o jogo", que a partir das 16:00 vão ser acompanhados pela PSP na deslocação para o estádio em autocarros gratuitos e em caixa de segurança.

Depois das 18h30 ninguém poderá entrar nessas zonas.