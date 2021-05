Acesso aos 'fan meeting points' no Porto para assistir à final da Liga dos Campeões só com teste negativo à Covid-19

Em conferência de imprensa, esta sexta-feira a comandante do Comando Metropolitano do Porto da PSP, a superintendente Paula Penedo, explicou como ão decorrer as medidas de segurança na cidade para o jogo da final da Champions entre Man. City e Chelsea. O objetivo, frisou a responsável, é "garantir a segurança do jogo e de todos os que vivem e visitam o Porto, nomeadamente os adeptos ingleses".





"Haverá dois 'fan meeting points' (pontos de encontro para adeptos), na Alfândega para adeptos do Man. City, e na Praça dos Aliados para o Chelsea", explicou a responsável alertando que não será permitida "a mistura de adeptos". Explicou também a responsável que estas zonas, não serão consideradas, durante o periodo antes e durante o jogo, via pública.Haverá também revista pessoal sumária nestes locais. Entre as 8h00 e 18h00, as fan meeting points estão abertas exclusivamente a adeptos com bilhete para o jogo e que apresentem comprovativo de teste PCR à Covid-19 negativo. A partir das 16h00 a PSP acompanhara deslocação para o estádio em autocarros dedicados em caixa de segurança.

Pelas 18h30, após saída dos adeptos das 'fan meeting points', serão abertas as zonas para outros adeptos, desde que apresentem teste PCR negativo. Aí poderão assistir ao jogo em ecrã gigante colocado nos locais.

"Será permitido o consumo moderado de bebidas fermentadas em copo de plástico" nestes espaços, adiantou a superintendente.



Haverá ainda condicionamentos de trânsito: Na Alfândega há condicionamento na rua Nova da Alfandega a partir das 15h30. Poderão ainda ocorrer condicionamentos na avenida dos Aliados a partir das 15h30. A PSP apela, especialmente aos adeptos ingleses, "que contribuam para ambiente festivo ordeiro e que cumpram as regras em vigor em Portugal. Nomeadamente, uso de máscara, distanciamento social e proibição de consumo de álcool na via pública".