Adán integra equipa da semana da Liga dos Campeões

The big fantasy hitters on Matchday 2 @PlayStationEU | #UCLTOTW — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) September 15, 2022

Antonio Adán integra a equipa da semana da Liga dos Campeões, como foi anunciado esta quinta-feira na conta oficial da competição.O guarda-redes do Sporting esteve em bom plano na vitória dos leões (2-0) frente ao Tottenham, com defesas cruciais para manter a baliza inviolável.O Club Brugge, que goleou o FC Porto (4-0), é a equipa mais representada neste onze, com dois jogadores: Bjorn Meijer e Ferran Jutglá.