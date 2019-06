Adepta que invadiu final da Champions ganhou 3 milhões de seguidores no Instagram

O outro lado da adepta que invadiu o relvado na final da Champions e um curioso dado sobre o namorado



A jovem adepta que saltou para o campo na final da Liga dos Campeões, no Wanda Metropolitano, em Madrid, ganhou quase 3 milhões de seguidores no Instagram e fez-se famosa da noite para o dia.Kinsey Wolanski, modelo, de 22 anos, vestia um fato de banho preto onde se podia ter 'Vitaly Uncensored', o nome do canal de YouTube do namorado.No entanto, a aventura teve um revés. A sua conta de Instagram foi 'hackeada' e terá sido eliminada pelo próprio Instagram, como depois a jovem contou no Twitter.A modelo admite que as últimas 24 horas foram "as mais loucas" da sua vida. Alguns analistas concluem que a aparição de Wolanski na final da Liga dos Campeões equivale a um tempo de publicidade avaliado em 3,55 milhões de euros.Ela explica o que a levou a invadir o campo, vestida daquela forma. "Faz coisas que te assustem, sai da tua zona de conforto. Vivo pelos momentos que fazem o meu coração acelerar."