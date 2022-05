Adepto do Ajax detido após atirar uma barra de metal à polícia antes do jogo com o Benfica

O jornal 'de Gelderlander' noticiou que um adepto do Ajax foi detido depois de atirar uma barra metálica a polícias holandeses antes do jogo com o Benfica, da Liga dos Campeões, a 15 de março, que teve lugar em Amesterdão.O jovem, de 21 anos, residente na localidade de Zevenaar, acabou por ser capturado após o visionamento de imagens de vídeo. Será agora presente a um juiz de instrução que lhe decretará as medidas de coação.Um outro homem, de 23 anos, também havia sido detido e acusado de tentativa de homicídio por arremesso de pirotecnia.