Adepto do Newcastle esfaqueado antes do jogo com o AC Milan

Um adepto do Newcastle foi esfaqueado na última noite em Milão, onde esta terça-feira a equipa inglesa defronta o Milan. Eddie McKay, de 58 anos, encontrava-se na rua com o filho e um amigo, foi perseguido por um grupo de sete ou oito homens que, segundo o próprio, estavam encapuzados. As razões do ataque ainda não foram apuradas pelas autoridades locais.A vítima, que sofreu ferimentos nas costas e nos braços, foi hospitalizada e encontra-se livre de perigo. Em declarações à imprensa, Rachel McKay, filha da vítima, afirma que o pai está "destroçado por falhar o jogo", mas que "apenas quer que os adeptos tenham cuidado e estejam atentos".Em comunicado, o Newcastle afirmou estar "profundamente preocupado com as informações sobre a agressão a um adepto" e que está a comunicar com as autoridades para "compreender melhor a situação".Para este encontro, o primeiro do Newcastle na Liga milionária em 20 anos, foram disponibilizados quatro mil bilhetes. A estimativa feita, contudo, aponta para que o número de adeptos visitantes seja maior ao de ingressos.