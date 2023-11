Adepto do PSG esfaqueado antes do jogo com o AC Milan

Um adepto do Paris Saint-Germain, que defronta esta terça-feira o AC Milan para a Liga dos Campeões, em Itália, foi "gravemente ferido" com uma faca na noite de segunda-feira em confrontos com apoiantes italianos, informaram as autoridades.

O adepto francês recebeu "duas facadas numa perna" e foi levado ao hospital, adiantou a polícia italiana num comunicado de imprensa. Segundo o diário transalpino 'Corriere della Sera', o adepto esfaqueado tem 34 anos e não corre perigo de vida.

O encontro da quarta jornada do Grupo F da Liga dos Campeões entre o AC Milan e o Paris Saint-Germain foi classificado como de 'alto risco', nomeadamente devido à chegada a Itália de 4.300 adeptos parisienses.

Testemunhas disseram à polícia que ocorreu um confronto na noite de segunda-feira entre cerca de 50 adeptos do AC Milan e apoiantes do Paris Saint-Germain no bairro de Navigli.

O incidente ocorre menos de dois meses após um adepto do Newcastle ter sido esfaqueado na mesma área da cidade lombarda, antes de uma partida da Liga dos Campeões contra o AC Milan.

O Paris Saint-Germain lidera o Grupo F, com seis pontos, seguido do Borussia Dortmund e do Newcastle, respetivamente segundo e terceiros classificados, com quatro, enquanto o AC Milan é quarto, com dois.