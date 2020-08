Adeptos de Bayern Munique e Paris SG 'misturados' no exterior do Estádio da Luz

Uma hora e meia antes do início da final da Champions 2020/21 não havia muita agitação à volta do Estádio da Luz. Apenas na zona da rotunda Cosme Damião se concentraram alguns, procurando o melhor lugar para filmarem a chegada da camioneta das suas cores - por estes dias, qualquer um consegue filmar com o telemóvel.





Um pouco mais afastados, na reta estavam vários adeptos das duas equipas, sem qualquer barreira entre eles. Foi quando chegaram à rotunda as duas camionetas da comitiva do Bayern. Os adeptos dos bávaros cantaram o nome do clube mas foram facilmente abafados pelos gritos dos franceses, até porque um desses tinha um microfone, elevando naturalmente o "allez Pari, allez PSG"Não existiu qualquer tipo de provocação entre simpatizantes dos dois clubes, apenas um duelo de cânticos, mas nessa zona os dois grupos eram pequenos, não mais de 40 pessoas. Falta saber para onde se deslocaram para ver o jogo pois na zona do estádio não há nenhum local para o fazerem.