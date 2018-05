Continuar a ler

"Estamos aqui à quatro horas e já fomos atacados. Vieram contra nós como uma matilha de cães", referiu uma das vítimas do ataque.



A polícia ucrâniana efetuou várias detenções enquanto os adeptos da equipa inglesa ainda se encontravam a receber assistência médica.









"Estamos aqui à quatro horas e já fomos atacados. Vieram contra nós como uma matilha de cães", referiu uma das vítimas do ataque.A polícia ucrâniana efetuou várias detenções enquanto os adeptos da equipa inglesa ainda se encontravam a receber assistência médica.

Na noite de quinta-feira, um grupo de adeptos do Liverpool foi alvo de ataque por parte de um grupo de adeptos radicais, a menos de 48 horas da final da Liga dos Campeões entre a equipa inglesa e o Real Madrid, que se irá disputar em Kiev.Segundo avança o 'Daily Mirror', os adeptos dos reds encontravam-se num restaurante chamado 'Rooster' quando um grupo de 20 encapuzados, que segundo a polícia local seriam de nacionalidade russa, entrou no estabelecimento e lançou o caos, deixando várias pessoas ensanguentadas e com feridas na cabeça.