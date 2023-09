Adversário do FC Porto deixa jogador fora da lista da Champions por... engano

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Sam Vines não vai participar na fase de grupos da Liga dos Campeões porque o seu clube, o Antuérpia, esqueceu-se de o incluir na lista de jogadores inscritos. O clube belga, recorde-se, faz parte do Grupo H no qual está também o FC Porto."Não fizemos o nosso trabalho. O Sam Vines tinha de estar na lista. Cometemos um erro e isto nunca mais deve acontecer", assumiu Mark van Bommel, técnico holandês da equipa, esta quinta-feira, em conferência de imprensa, admitindo que esta não é uma situação fácil de lidar: "Todos querem estar na lista, então claro que ele está desapontado. Mas agora está a concentrar-se na sua recuperação."O lateral-esquerdo, internacional norte-americano, encontra-se afastado dos trabalhos devido a problemas físicos, mas a expectativa é que recupere muito em breve e, nesse medida, poderia ajudar o Antuérpia na maior parte des fase da prova, em que vai bater-se com os dragões, o Barcelona e o Shakhtar Donetsk.