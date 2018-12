AEK vai reembolsar 10 euros a cada adepto do Bayern por preços altos dos bilhetes

O comité disciplinar da UEFA informou esta sexta-feira que o AEK Atenas reembolsará 10 euros a cada adepto do Bayern Munique pelos preços altos dos bilhetes do jogo do Grupo E da Liga dos Campeões, que integrou o Benfica.3.288 adeptos do Bayern Munique assistiram ao encontro da terceira jornada do Grupo E da Champions em Atenas, que terminou com uma vitória por 2-0 do conjunto alemão.As regras da prova referem que os ingressos dos adeptos visitantes "não devem exceder o preço pago pelos bilhetes de uma categoria comparável" com os adeptos da casa.A UEFA alertou o AEK "pela violação do preço do ingresso", porque os adeptos do Bayern deveriam ter pago 35 euros, enquanto os do conjunto grego pagaram apenas 15 euros.O Bayern Munique, no qual alinha o médio português Renato Sanches, venceu o Grupo E da Liga dos Campeões, com 14 pontos, mais dois do que o Ajax e mais sete em relação ao Benfica, que vai disputar os 16 avos de final da Liga Europa, enquanto os gregos do AEK Atenas, de Hélder Lopes, ficaram em branco.