Agressão de Messi a Fabinho? Já estão a recolher assinaturas para a UEFA rever o lance

Polémica na Liga dos Campeões: Messi agrediu Fabinho antes do 3-0?



As imagens de Messi alegadamente a agredir Fabinho, no lance da falta que deu o livre direto no qual o avançado argentino do Barcelona concretizou o 3-0 frente ao Liverpool, no jogo da 1.ª mão das meias-finais da Liga dos Campeões, continuam a dar que falar, com um adepto da formação britânica a criar uma petição online, no Change.org A intenção de Callum Brydges, adepto do Liverpool, é recolher o máximo de assinaturas de forma a levar o caso à UEFA para que estude o lance das polémicas imagens e sancione Messi."Basicamente, Messi foi castigado com um livre direto por agredir Fabinho, penso que a UEFA deveria pronunciar-se sobre isto", pode ler-se na petição criada por Callum Brydges.Um caso que promete ainda dar muito que falar e que pode ter consequências para o jogo da 2.ª mão das meias finais da Champions, da próxima terça-feira. No jogo da 1.ª mão, disputado em Barcelona, a formação orientada por Valverde venceu o Liverpool, por 3-0