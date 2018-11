Ajax avisa adeptos: não podem beber mais do que três copos

Em Portugal para acompanhar o seu clube na partida com o Benfica, os adeptos do Ajax estão por estas horas reunidos na zona do Terreiro do Paço, onde muito provavelmente 'rolará' um consumo simpático de cerveja. Ora, para evitar problemas, o emblema holandês aproveitou para deixar um alerta aos fãs mais... 'animados'."Partida às 19 horas da estação de metro do Terreiro do Paço, com ligação direta ao Estádio da Luz. Moderem o consumo de álcool, até um máximo de três copos. Eles controlam de forma muito rígida essa situação", pode ler-se no tweet escrito pelo emblema holandês na sua conta direcionada aos adeptos.Ora, a situação levou a todo o tipo de interpretações, com alguns fãs a questionarem o clube de que tipo de copo se tratava... Nas respostas podem ver-se canecas de cerveja, copos de imperial e até jarros de sangria. Bem, se calhar o melhor é o clube holandês esclarecer esta contabilidade até à hora do jogo...