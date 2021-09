Ajax 'obrigado' pela UEFA a alterar equipamento inspirado em Bob Marley

O inovador equipamento apresentado esta época pelo Ajax, inspirado no legado de Bob Marley e que tanto furor fez nas redes sociais, não poderá ser utilizado esta temporada pelo conjunto holandês em partidas oficiais. Pelo menos não da forma como foi inicialmente apresentado. Em causa estão as regras da UEFA, que são bastante apertadas no que a certos pormenores das camisolas diz respeito.





Neste caso, o problema passava pela presença de três pássaros de cores diferentes na zona das costas (junto do colarinho), algo que o organismo que rege o futebol europeu não permite. "A UEFA entendeu-o como um símbolo adicional, para lá do do clube, do patrocinador de equipamentos ou da camisola em si", explicou o clube, ao site 'Ajax Life'.Por isso, este sábado, diante do PEC Zwolle, a camisola utilizada era em tudo idêntica à inicialmente apresentada, mas faltavam os tais três pássaros, que na prática estavam intimamente ligados a toda a mensagem a passar, já que este equipamento é inspirado na música 'Three Little Birds' ("três pequenos pássaros", em português). Uma música que se tornou mesmo um hino dos adeptos do Ajax...