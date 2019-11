Ajax prefere não se fiar no cansaço do Lille

O Ajax visita o Lille na condição de líder do Grupo H mas Ten Hag, treinador da equipa de Amesterdão, não se fia no facto de o adversário somar apenas um ponto, volvidas quatro rondas. "Batemos o Lille por 3-0 na Holanda, mas esse resultado é enganador. Eles pressionaram-nos imenso, situação que irá certamente repetir-se amanhã", afirma Ten Hag, que não pode contar Daley Blind e Joël Veltman, ambos castigados. "Somos a equipa com mais cartões nesta edição da Champions. Praticamos um futebol ‘positivo-agressivo’ e isso tem bastante influência nesta questão. Por vezes, devíamos ser um bocadinho mais espertos", vinca o técnico do Ajax.

Galtier admite fadiga

O Lille vai tentar alcançar o primeiro triunfo nesta edição da prova, devendo alinhar de início, entre outros, com José Fonte. Christophe Galtier admite que a temporada não está a correr de feição, tanto interna como externamente. "Os adversários estão mais preparados para se baterem connosco. Os jogos são mais intensos. A Champions tem vindo a cansar-nos física e mentalmente. Gastamos imensa energia mas não conseguimos ganhar e isso depois reflete-se na Ligue 1", diz o treinador do Lille.