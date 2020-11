Ajax tem 11 futebolistas infetados com Covid-19 e vai jogar a Champions desfalcado

O Ajax informou esta segunda-feira que 11 futebolistas, incluindo atletas da equipa secundária, testaram positivo à Covid-19, situação que deixa a equipa desfalcada para o encontro da Liga dos Campeões, diante dos dinamarqueses do Midtjylland.

O emblema de Amesterdão, terceiro colocado do grupo D da Champions, com apenas um ponto, a três da Atalanta e a cinco do líder Liverpool, não revelou a identidade dos infetados, mas na lista de apenas 17 convocados não constam nomes como o avançado Dusan Tadic, os médios Ryan Gravenberch e Davy Klaassen e os guarda-redes André Onana e Maarten Stekelenburg.

Em relação às opções para a baliza, Kjell Scherpen, escolha regular no Ajax B na segunda divisão, é o único disponível e fará a sua estreia na equipa, na terça-feira, no jogo da terceira jornada, frente ao último classificado da 'poule', ainda sem pontos.