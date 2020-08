«Alegra-me ver-te jogar»: Marcelo reage ao 'nó' de Davies a Nélson Semedo

O lance que origina o 5.º golo do Bayern Munique na goleada (8-2) imposta ao Barcelona nos quartos-de-final da Liga dos Campeões, disputados entre as duas equipas na sexta-feira, correu o Mundo.







'Memes' não perdoam humilhação do Barcelona e nem Nélson Semedo escapou



O momento de brilhantismo do jovem lateral-esquerdo dos bávaros no frente-a-frente com o português Nélson Semedo não escapou aos olhos dos mais e até dos menos atentos, com Marcelo, lateral-esquerdo do Real Madrid, a não deixar passar em vão o lance. "Alegra-me ver-te jogar miúdo", escreveu o brasileiro na página do Instagram do ganês naturalizado canadense.