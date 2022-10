Allegri admite mudar estratégia diante do Benfica: «Eles têm muitos jogadores na frente»

Massimiliano Allegri antecipou o Benfica-Juventus desta terça-feira, a contar para a 5ª jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões, que poderá ser decisivo para os italianos. Para o treinador da Juve, o Benfica parte na dianteira pelos cinco pontos a mais que tem."Neste momento nem estamos fora, nem estamos qualificados. Temos dois jogos a partir de amanhã. Temos de fazer pontos para ter essa possibilidade de nos apurarmos. O Benfica também tem o seu destino nas mãos, mesmo se perder. É uma das equipas que ainda não perdeu. Amanhã temos de fazer um jogo, jogar um jogo um bocadinho como fizemos antes, mas melhorando a parte da defesa. Sabemos que o Benfica tem qualidades e obviamente terá o apoio do público. Temos de nos concentrar durante todo o jogo. Temos de estar compactos", começour por referir, em conferência de imprensa, deixando elogios às águias.O Benfica demonstrou ser uma equipa sólida. O jogo em Turim foi particular porque na primeira meia hora tivemos óptimas ocasiões. O segundo tempo não foi assim tão mau, mas houve mais um erro. Para poder passar temos mesmo de ganhar. O ideal seria marcar dois golos, mas não sabemos. Sabemos que o Benfica é uma ótima equipa", frisou.O treinador italiano, de 55 anos, apontou ainda a uma mudança estratégica para o encontro do Estádio da Luz."Nos últimos dois jogos, jogámos em 3-5-2. Talvez tenhamos de jogar de forma um pouco diferente. Eles têm muitos jogadores na frente. Temos de jogar bem do ponto de vista da defesa e criar oportunidades como fizemos no jogo anterior, tentando não fazer aqueles erros que fizemos", fundamentou."Sabemos que amanhã é uma partida muito importante, que nos vai dizer se podemos passar. Ao mesmo tempo, ganhar iria garantir-nos o resultado mínimo para a Liga Europa, porque nesta altura nem sequer estamos na Liga Europa. A equipa está a jogar melhor, mas no campeonato perdemos alguns pontos. Não queríamos isso, mas amanhã vamos ter a Liga dos Campeões. Vai ser um jogo ótimo. Há o risco de estarmos com demasiado entusiasmo. Precisamos de ter uma equipa sempre compacta. Precisamos de estar bem na fase defensiva e de ter a atitude certa. Temos de prestar a máxima atenção. Temos de continuar como nos dois jogos anteriores.""Temos de fazer um ótimo jogo. Acho que vai correr bem. Posso estar enganado, mas há que ter confiança. Temos qualidades para conseguir. Vamos tentar obter um bom resultado e tentar entrar de novo no campeonato.Temos de ganhar, mas precisamos de atenção máxima. Pode haver demasiada euforia, demasiado entusiasmo e isso pode levar-nos a baixar as defesas. Não podemos baixá-las. Temos de estar atentos, os jogadores vão estar bem preparados.""Teria muita pena, mas não seria uma derrota pessoal. Há essa possibilidade. Se o Benfica ganhar o último jogo, só podemos ir à Liga Europa, mas um passo de cada vez. Vamos ver como corre amanhã. A equipa está bem do ponto de vista físico e mental. Temos de estar compactos no jogo de amanhã."