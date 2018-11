Allegri: «Podíamos ter marcado quatro golos... só na primeira parte»

A Juventus parecia encaminhada para levar de vencido o Manchester United, mas dois golos já na fase final, marcados no espaço de três minutos, ditaram uma incrível reviravolta , isto num jogo em que, para Massimiliano Allegri, a sua equipa fez mais do que suficiente para triunfar."É uma derrota desapontante, porque a equipa jogou bem. Temos de melhorar na finalização, porque não temos conseguido matar os jogos quando estamos a controlar"."Creio que nos fará bem, pois temos de aprender a não adormecer nestas situações. Vi o Manchester United jogar da mesma forma no fim de semana: jogaram muito pouco em 80 minutos e ganharam em circunstâncias muito parecidas. Tivemos a nossa chance de carimbar o primeiro lugar... Mas dou os meus parabéns à equipa, pois tiveram uma boa performance, que acabou por não ter um resultado a condizer""Sabíamos que o Marouane Fellaini era forte nos livres, mas concedido demasiados lances desses esta época... A única forma de o Manchester United marcar seria dessa forma e nós demos oportunidades para tal. Ainda assim, continuamos na frente do grupo. É normal ter uma derrota e uma vitória com o Manchester United, ainda que não o seja quando olhamos para a forma como os jogadores decorreram""O golo do Ronaldo foi extraordinário, mas tivemos tantas chances... Se tivéssemos sido eficazes teríamos marcado três ou quatro golos só na primeira parte! Podemos perder ou ganhar no futebol, mas a boa notícia é que perdemos o jogo menos importante"