Alphonso Davies preocupa Bayern Munique: lateral é dúvida para jogo com o Benfica

O Bayern Munique viaja esta terça-feira para Lisboa para defrontar o Benfica na quarta-feira, em jogo a contar para a terceira jornada da fase de grupos da Liga dos Campões. Porém, o lateral canadiano dos bávaros, Alphonso Davies, está em dúvida para a partida.





O jogador de 21 anos alinhou domingo na vitória dos campões alemães perante o Bayer Leverkusen (), mas saiu aos 40 minutos de jogo após ter sentido uma dor numa coxa. O jovem jogador foi substituído por Stanisic e preocupa agora o departamento clínico do Bayern Munique, que não tem certeza se o conseguirá recuperar a tempo do jogo frente às aguias."Sentiu uma dor na coxa e não quisemos arriscar. O médico disse-nos que teve sorte, mas se for um estiramento será difícil tê-lo connosco no jogo de quarta-feira", disse Julian Nagelsmann, treinador dos bávaros, no final do encontro.