Álvaro Pereira: «Espero um FC Porto a impor o seu jogo desde o primeiro minuto»

O FC Porto recebe esta terça-feira o Inter Milão, a partir das 20 horas, na segunda mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões e ninguém melhor do que um jogador com passagem pelos dois clubes para antever o duelo desta noite no Estádio do Dragão.

É o caso de Álvaro Pereira, internacional uruguaio que representou o FC Porto entre 2009 e 2012 antes de rumar aos nerazzurri, clube que defendeu nas duas temporadas seguintes. Em declarações à 'SportItalia', o defesa de 37 anos previu um FC Porto intenso "desde o primeiro minuto", principalmente por tratar-se de uma eliminatória que é decidida no seu estádio e perante os seus adeptos.

"Depois do resultado em San Siro, espero um FC Porto que tente impor o seu jogo desde o primeiro minuto, ainda para mais com o apoio dos adeptos nas bancadas", começou por dizer o experiente lateral-esquerdo, antes de abordar até onde pode ir o Inter nesta edição da Champions: "Acho que o mais correto é ir passo a passo. O jogo desta noite é decisivo para o futuro do Inter. No campeonato, estão longe do primeiro lugar e de poderem pensar em conquistar o Scudetto, então muito do balanço desta temporada dependerá da possível qualificação para os quartos de final [da Liga dos Campeões]. Claro que também dependerá do sorteio."

Álvaro Pereira considera que Lautaro Martínez poderá ser um perigo para a defesa portista. "Lautaro? Se a defesa do FC Porto não estiver 100% concentrada e lhe der espaço, ele pode ser decisivo a qualquer momento", vincou.