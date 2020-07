Ana Gomes indignada com isenção fiscal da Champions em Lisboa: «À conta dos meus impostos?»

Ana Gomes considerou "um escândalo" o facto de o governo ter isentado de impostos os clubes de vêm a Lisboa em agosto disputar a fase de final da Liga dos Campeões. A antiga deputada europeia, comentadora na SIC Notícias, mostrou-se indignada com a situação, ainda para mais num momento de crise, e garantiu já ter escrito uma carta à presidente da Comissão Europeia e ao primeiro-ministro e pedir a suspensão imediata da medida.





A minha opinião ontem ?@SICNoticias - as dissensões s/ a pandemia. Intervenções do Estado na #TAP e #Efacec. O escândalo das isenções fiscais dadas à #UEFA. #Almaraz, desastre anunciado. A desgovernação em Moçambique. E a “oposição fofinha”... https://t.co/WmxXCtKUTH — Ana Gomes (@AnaMartinsGomes) July 6, 2020

"Acho que isto é um escândalo. À conta dos meus impostos e dos seus? Isto é absurdo, completamente contrário a tudo, aos desígnios da fiscalidade harmonizada que a União Europeia procura para combater as alterações climáticas... Estar a dar isenções a clubes de futebol em sede de IRC e de IRS à conta de que já foi assim no passado ou porque a UEFA só vem porque exige isso como contrapartida? Isso é intolerável em tempos de covid, em tempos de necessidade do erário público para atender às prioridades dos cidadãos na saúde, na educação ou nas alterações climáticas", disse Ana Gomes, visivelmente irritada com a situação.A ex-eurodeputada garante que não vai ficar de braços cruzados: "Escrevi à presidente da Comissão Europeia e ao primeiro-ministro e pedir a suspensão imediata disto, isto é absolutamente intolerável!"