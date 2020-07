Analistas prevêem vencedor da Champions e Cristiano Ronaldo não vai gostar do resultado

Quando a bola rola não há estatística que valha, até porque o futebol é tudo menos uma ciência exata, mas há sempre quem se aventure a tentar prever quais os desfechos das mais variadas competições. A mais recente tentativa foi feita pelos especialistas em análise de dados ingleses 'FiveThirtyEight', que utilizando um algoritmo próprio fizeram uma previsão para apontar a percentagem de hipóteses que cada uma das doze equipas ainda em prova tem de ganhar a Liga dos Campeões.





No topo da lista surge de forma bem destacada o Manchester City, com 30% de chances de conquistar o troféu. Os ingleses, que ainda terão de superar os oitavos-de-final perante o Real Madrid - ganharam por 2-1 na primeira volta em Espanha -, são apontados como a equipa com melhores condições para celebrar no Estádio da Luz, tendo como mais direto concorrente o Bayern Munique, com 22%. Depois, com 14%, aparece o Paris Saint-Germain.Mas a maior surpresa vai mesmo para as percentagens que são atribuídas à Juventus, que tem apenas 2% de chances de ganhar a Champions, algo que estará também naturalmente ligado ao facto de os italianos estarem em desvantagem nos 'oitavos' perante o Lyon. Números que Cristiano Ronaldo certamente quererá contrariar, isto numa 'final eight' disputada numa cidade que lhe diz tanto.Por outro lado, de destacar a colocação bem interessante do RB Leipzig em quinto (8%) ou do At. Madrid em sexto (7%).12. Chelsea - <1%11. Napoli - <1%10. Lyon - <1%9. Juventus - 2%8. Real Madrid - 2%7. Atalanta - 5%6. Atletico Madrid - 7%5. RB Leipzig - 8%4. Barcelona - 8%3. Paris Saint-Germain - 14%2. Bayern Munique - 22%1. Manchester City - 30%