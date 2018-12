Ancelotti: «Já temos o bolo e só falta a cereja»

Carlo Ancelotti, treinador do Nápoles, quer que a sua equipa seja inteligente no encontro de terça-feira com o Liverpool para a Liga dos Campeões para assegurar a presença nos oitavos-de-final."Vai ser um jogo complicado e temos de estar focados e ter intensidade máxima. Vamos fazer o nosso jogo e tentar um bom resultado. Se formos inteligentes nas fases defensiva e ofensiva, vamos seguir em frente. Estamos em ligeira vantagem no grupo. O bolo está feito e agora temos de pôr-lhe uma cereja", referiu na conferência de antevisão do encontro.Ao mesmo tempo vai jogar-se o Estrela Vermelha-PSG, que interfere nas contas do grupo, mas Ancelotti só está preocupado com a sua equipa: "Todos os jogos são difíceis e defrontar o Estrela Vermelha não será fácil para o Paris Saint-Germain. Mas não tenho tempo de ver esse jogo. A minha concentração vai estar na minha partida em Liverpool".