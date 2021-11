Ancelotti não quer facilitar

Na entrada para a penúltima jornada da fase de grupos, o objetivo do Real Madrid é claro: garantir a qualificação para os ‘oitavos’. Pela primeira vez na sua história, os merengues visitam o Sheriff e Ancelotti só pensa em sair com a vitória de Tiraspol. “Se vencermos, apuramo-nos já. Portanto, o objetivo é ganhar, fechar o grupo e seguir em frente. Todos os treinadores sentem pressão no Real Madrid, só que isso é normal. Esta é uma deslocação atípica, mas estamos preparados”, deixou claro o técnico dos blancos. No Sheriff, o treinador Yuriy Vernydub prometeu uma equipa pronta para lutar pelo apuramento: “Temos uma chance e vamos dar luta ao Real!”

No outro jogo do grupo, o Inter tenta superar um Shakhtar ainda sem triunfos. “Esperamos que o ambiente no estádio seja infernal. Será um duelo muito importante para continuarmos na prova e atravessamos um bom momento”, assumiu Simone Inzaghi.