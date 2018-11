Ancelotti não quer ser “um imbecil”

Depois de fazer ‘figura triste’ na última jornada da Serie A, ao empatar em casa com o Chievo, último classificado, Carlo Ancelotti não quer deixar a mesma imagem no Grupo C da Champions, onde o Nápoles está em boa posição para seguir em frente. "Não é um jogo decisivo, mas só pensamos na vitória, pois se não nos qualificarmos para os ‘oitavos’, seremos uns imbecis. Sim, uns imbecis!", afirma o treinador do Nápoles, provocando gargalhadas na sala de imprensa. Sobre as críticas que recebeu, após o nulo no domingo, o técnico de Mário Rui não se mostra preocupado. "São normais, mas não mudo de opinião sobre esta equipa, que continua competitiva, apesar das dificuldades que viveu."

Lição de História

Vladan Milojevic quer que a atual equipa do Estrela Vermelha se inspire na de 1990/91, a qual conquistou a Taça dos Campeões frente ao Marselha... também em Itália, mais concretamente em Bari. "Não temos medo de jogar aqui. Foi a 260 quilómetros desta cidade [Nápoles] que nos tornámos campeões da Europa. Isso nunca será esquecido pelos mais velhos nem pelos mais novos. Se temêssemos alguma coisa não estaríamos na Champions", anota o técnico.