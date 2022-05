Ancelotti quer Real Madrid a mostrar qualidade mas alerta: «A melhor final que joguei, perdi»

Carlo Ancelotti perspetivou esta sexta-feira a final da Liga dos Campeões entre Real Madrid e Liverpool, marcada para amanhã, a partir das 20 horas. O treinador do clube espanhol considerou que quem mostrar mais qualidade irá erguer o troféu no final da partida."Temos de planear um jogo em que vamos mostrar a nossa qualidade, tal como apresentámos ao longo da época. A equipa tem compromisso coletivo, qualidade individual, jogadores que entram e fazem a diferença e mostram a cara. O Liverpool vai planear um jogo intenso e com muita verticalidade. É isso que eles querem e o que nós queremos. Quem mostrar mais qualidade vai ganhar o jogo", frisou o técnico italiano, de 62 anos, que conta ter o apoio dos adeptos do Everton, clube que treinou nas duas últimas temporadas e que é o grande rival do Liverpool."Sei que os adeptos do Everton estarão connosco amanhã, por causa da rivalidade. Tenho boas memórias da minha passagem no lado azul de Liverpool. Tenho a certeza que me apoiarão amanhã", assegurou Ancelotti, que confessou não sonhar com as conquistas na noite anterior aos jogos decisivos."Não podes controlar isso, tenho uma boa memória de todas as minhas finais. É raro pensar nisso. A melhor que joguei, contra o Liverpool em 2005 [pelo Milan], perdi. Não vou dizer que jogámos mal para ter mais opções, mas tudo pode acontecer e temos de estar preparados. Chegámos muito bem e tivemos muito tempo para a preparar. Vamos dar o nosso melhor, mas não estou convencido de que seja suficiente para vencer. No futebol há algo que não se pode controlar. É a minha quinta final, mas tem sempre o mesmo sabor. Há que desfrutar, sem pensar demasiado até que o árbitro apite. Aí vai ser outra história", vincou Ancelotti que deixou ainda uma revelação: "A história do clube tem-nos impulsionado nos momentos de dificuldade. Temos de merecer ganhar amanhã."Há um ano Ancelotti treinava o Everton e agora está na final da Liga dos Campeões, algo que o técnico diz viver com naturalidade. "É vertiginoso. Já pensei nisso muitas vezes. Vivo-o com naturalidade, este é uma grande sucesso para todos. Sabemos da exigência deste clube, mas para nós foi muito importante. A temporada está a ser muito, muito boa e estamos muito perto de atingir o máximo. Vamos tentar tudo. O ambiente é bom, calmo. A equipa lida muito bem com este tipo de jogos, os veteranos ajudam os jovens a ter um bom ambiente, com ambição e confiança", confessou.