Ancelotti: «Vimos um vídeo antes do jogo com todas as reviravoltas que dizia 'falta mais uma'»

Carlo Ancelotti atingiu a quinta final da Liga dos Campeões para o currículo e explicou como é que o Real Madrid operou uma reviravolta diante do Manchester City. O treinador italiano revelou que os merengues viram um vídeo antes do encontro."Vimos um vídeo antes do jogo com todas as reviravoltas da temporada, que são oito ao todo. O vídeo terminou com a inscrição: 'falta mais uma'. E fizemo-lo", revelou em declarações à Movistar.O técnico, de 62 anos, garantiu que "quando tudo parece perdido esta equipa acredita" e recordou que o Real eliminou o PSG, o Chelsea e o Manchester City para chegar à final. "Tivemos eliminatórias contra candidatos ao título nesta prova. Foi sempre um êxito", frisou.