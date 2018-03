A revelação de André Gomes que está a dar que falar

André Gomes é um dos convocados do Barcelona para a receção ao Chelsea esta quarta-feira, em jogo a contar para a 2ª mão dos oitavos-de-final da Liga dos Campeões.Esta chamada confirma a confiança do treinador Ernesto Valverde no médio português, dias depois de este ter confidenciado em entrevista que está a viver um inferno na Catalunha, devido às inúmeras críticas de que tem sido alvo. O técnico já tinha demonstrado apoio ao jogador, considerando as declarações corajosas.Entretanto, a convocatória tem uma outra novidade, o regresso de Andrés Iniesta após lesão. Apesar da chamada, o técnico Ernesto Valverde não sabe que vai contar com o jogador. "É um jogo importante, mas também é uma partida para estar a 100 por cento", disse em conferência de imprensa

Autor: Cláudia Marques