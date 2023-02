André Silva: «Houve críticas do treinador, espírito de equipa, o perceber que assim não nos íamos qualificar»

André Silva foi titular no empate (1-1) caseiro ante o Manchester City, na primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões, começando por explicar a mudança no RB Leipzig após a ida aos balneários no intervalo."Foi refrescar um pouco as ideias para entrarmos na 2ª parte com mais garra e força. Ainda bem que entrámos desta forma. Apesar do empate, queríamos a vitória", referiu à TNT Sports."Houve de tudo. Houve críticas do treinador, espírito de equipa, o perceber que assim não nos íamos qualificar e ganhar o jogo. Estamos nos oitavos de final a jogar a Liga dos Campeões. Por isso, foi de tudo um pouco. O conjunto destas coisas fizeram com que voltássemos para a segunda parte com mais força", acrescentou o avançado português, de 27 anos."Vamos seguir a tática do treinador. Todos juntos vamos lutar para passar à próxima fase. Queremos muito assar. Temos de o demonstrar. Vamos a Inglaterra para passar à próxima fase.""São fases a eliminar. No futebol não há muitos espaços, as equipas tentam não abrir muito e não arriscar porque têm muito a perder. O primeiro jogo acho que é sempre mais renhido e mais calculado. No segundo esperamos que tenhamos sorte para o nosso lado."