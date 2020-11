André Villas-Boas elogia Conceição: «Tem uma capacidade de transcendência única»

André Villas-Boas não poupou nas palavras na hora de elogiar Sérgio Conceição. Convidado a fazer, enquanto portista, um balanço da era Conceição, o atual técnico do Marselha frisou que só alguém que sinta o clube podia fazer um trabalho tão distinto. E deu o exemplo de quando foi ele a estar na 'cadeira de sonho'.





"Todo o treinador que é portista sente o clube de forma diferente. Já o disse várias vezes, foi o momento pessoal mais difícil para mim, sentia o clube a 24 horas. É algo difícil de explicar, que se sente-se à flor da pele. Quando o FC Porto encontra um treinador assim, com as qulidade humanas que o Sérgio tem, aliado a uma capacidade de transcendência única, que passa para os jogadores. É por isso que é amado e defendido pelo presidente. Espero que assim continue a ser no futuro", considerou Villas-Boas.Sobre o encontro desta quarta-feira, o técnico dos franceses, que continuam a zeros no Grupo C da Liga dos Campeões, espera uma boas resposta da sua equipa perante um FC Porto similar ao que se apresentou no Dragão no início deste mês. "Não espero grande alterações. pPercebo que o Sérgio, como qualquer outro treinador, gosta de manter as coisas na linha quando correm bem. Não sei se terá alguma surpresa no aspeto tático, mas não estou a contar. É um momento diferente do FC Porto, mas continuo a vê-los competentes e com vontade e desejo enorme de ganhar. O nosso primeiro desafio é bater o FC Porto onde eles são muito bons, nesse aspeto motivacional, na vontade", anotou.